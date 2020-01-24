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Adana’da fırtına çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gün ağarıncaya kadar etkisini sürdüren fırtına hayatı felç etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gün ağarıncaya kadar etkisini sürdüren fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken evlerin damında bulunan su ısıtma enerji sistemleri de zarar gördü. Fırtına nedeniyle evlerin bahçelerinde bulunan saksılarda ekili çiçekler de yollara saçıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hacıuşağı Mahallesi tarihi Arıkan Konağı yanında bulunan Mustafa Kaplan’a ait binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak komşu evin çatısının üzerine düştü. Semiha Ergün’e ait evin çatısında bulunan su ısıtma enerji sistemleri de fırtına nedeniyle zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
Fırtına nedeniyle evinin çatısı uçan ve yetkililerden yardım isteyen Mustafa Kaplan, “Sabah saatlerinde gürültüyle uyandım. Çatının komşunun evinin üzerine düştüğünü gördüm. Bayağı bir maddi zarar var. Enerjiler de patlamış. Bu poyraz devam ediyor bu çatı düştüğü yerden de uçabilir çevredeki evlere de zarar verebilir. Şu an evimin uçan çatısı bulunduğu yerden de kalkarak başka bir yere uçup zarar verebilir. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.
Fırtınada evinin çatısında bulunan enerji sistemleri zarar gören Semiha Ergün, “Enerjim gitti. Çatımda çinkolar açıldı. İçeriye pislik doluyor eve giremiyorum şu an. Aşırı bir gürültü ile uyandım bakıyorum her şey bir yerlerde. Sonra bir baktım karşı evin çatısının uçtuğunu anladım. Yetkililere haber verdik. Yetkililerden zayiatın giderilmesini istiyoruz ben engelli bir vatandaşım yapacak durumum da yok” diye kaydetti.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken büyükşehir belediyesi itfaiyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

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