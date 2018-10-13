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Adana'da forklifte başı sıkışan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Adana'da forklifte başı sıkışan çocuk öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde forklifte başı sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Keresteciler Sitesi'nde forklift operatörü Uğur N, 13 yaşındaki yeğeni Ali Efe N'den aracın teker bağlantısını yağlamasını istedi.

Bunun üzerine aracın altına eğilen Ali Efe N'ni başı, yağlama yaptığı sırada amcasının direksiyonu çevirmesi üzerine lastiğin bulunduğu bölüme sıkıştı.

Yaralanan Ali Efe N, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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