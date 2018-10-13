Adana'da forklifte başı sıkışan çocuk öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde forklifte başı sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Keresteciler Sitesi'nde forklift operatörü Uğur N, 13 yaşındaki yeğeni Ali Efe N'den aracın teker bağlantısını yağlamasını istedi.
Bunun üzerine aracın altına eğilen Ali Efe N'ni başı, yağlama yaptığı sırada amcasının direksiyonu çevirmesi üzerine lastiğin bulunduğu bölüme sıkıştı.
Yaralanan Ali Efe N, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!
Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı
Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!
Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum