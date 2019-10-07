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Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 21:01 | Son Güncelleme

Kopan teller nedeniyle mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan tır elektrik direğine çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Bülent S'nin kullandığı 01 CYA 87 plakalı gazbeton yüklü tır, aracın freninin tutmaması sonucu Belediye Evleri Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Şirket yetkilileri, çalışmaların ardından mahalleye elektrik verileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova elektrik direği TIR trafik kazası

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