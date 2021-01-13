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Adana’da fuhuş operasyonunda 5’i kadın 14 zanlı gözaltına alındı

13.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Adana’da fuhuş operasyonunda 5’i kadın 14 zanlı yakalandı.

Adana’da fuhuş operasyonunda 5’i kadın 14 zanlı yakalandı. Bir kadının geceliği 4 bin liraya fuhuş yaptığı ve beğenmediği erkeklerle görüşmediği öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “fuhşa yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve imkan sağlamak” suçundan 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği 14 zanlıyı teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 ay yapılan takip sonucunda zanlılara bugün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda polis 5’i kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Hem fuhuş yaptırıyor hem yapıyor
Bu arada, operasyon kapmasında rezidansta gözaltına alınan T.C. isimli kadının hem fuhuş yaptığı hem de fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü. Zanlı kadının fuhşu kendi beğendiği şahıslarla yaptığı herkesle para karşılığı fuhuş yapmadığı, gece için 4 bin lira aldığı iddia edildi.
Fuhuş şebekesinin parada anlaşamadığı vatandaşları ise darp ettiği iddia edildi. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bazı zanlıların virüsten korunmak için ağızını ve burnunu kapatan maskenin yanı sıra tanınmamak için gözünü kapatan ikinci maske taktığı görüldü.

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