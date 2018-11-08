Adana'da Furkan Vakfı davası başladı (2)

KUYTUL, TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇUNDAN TAHLİYE EDİLDİ
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul, Bolu'daki cezaevinden duruşmaya görüntülü ve sesli iletişim sistemiyle bağlanarak savunmasını yaptı. Yıllardan beri DEAŞ, PKK ve FETÖ aleyhinde konuşmalar yaptığını belirten Kuytul, "Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum. DEAŞ, beni ölümle tehdit ediyor. FETÖ ve PKK'yı eleştiren videolarım konuşmaların var. Beni Afrin operasyonunu eleştirmekle suçluyorlar. Önceki mahkemelerde bu bana sorulmadı. Beni mahkum ettirmek için kasıt var. Darbeyi reddettiğim videolar kırpılmış. ABD'nin Irak işgalinde Fetullah Gülen, 'Irak'ta ölenlere değil İsrail'de ölenlere ağlıyorum' demişti. Ben bunu çok eleştirdim. Dinler arası diyalog projesini ısrarla reddettim. Bunun bir tuzak olduğunu söyledim. Ben 80/90'lı yıllardan beri bunları reddediyorum" dedi. Vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, Alpaslan Kuytul'u bu davadan tahliye ederek duruşmayı erteledi. Kuytul'un, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.
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