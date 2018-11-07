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Adana'da Furkan Vakfı üyelerine ''izinsiz gösteri'' davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında arasında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 95 sanığın dörder yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

ADANA (AA) – Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, "Valinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından arasında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı tutuksuz 95 sanık hakkında dörder yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Başka suçlardan tutuklu bulunan sanık Alparslan Kuytul ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kuytul savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini ve şimdiye kadar 150'den fazla konferans verdiğini söyledi.

Konferanslarında olay olmadığını ve valiliğin son gün genel güvenlik gerekçesiyle konferansı iptal ettiğini savunan Kuytul, ''Biz hakları çiğnemedik, valiliğin emrine aykırı hareket etmedik. 'Konferans iptal olmuştur' diye açıklama yaptık. Tüm kardeşlerimiz polislere karşı çok güzel davrandılar. Hiç kimse polise darp girişiminde bulunmadı. Olayın içinde provokatörler olmuş olabilir.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da polise karşı direnmediklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme hakimi eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri 22 Nisan 2017’de Atatürk Parkı’nda toplanmış, polisin uyarısına rağmen dağılmamıştı. Eylem yapmakta ısrar eden 95 kişi hakkında "Valinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama'' suçlarından dava açılmıştı.

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Adana 24. Asliye Ceza Mahkemesi dava

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