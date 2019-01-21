HABER

Adana'da Furkan Vakfı üyelerine "izinsiz gösteri" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kapatılan vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 95 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, "Valinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından hakkında dava açılan ve aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı tutuksuz 95 sanığın yargılanmasına devam edildi.

24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Serkan T. gelirken, başka suçtan tutuklu bulunan vakfın kurucu genel başkanı sanık Alparslan Kuytul ile diğer tutuksuz sanıklar katılmadı.

Sanık Serkan T, protesto gösterisi için Atatürk Parkı'na gittiğini ifade ederek, "Buranın yasaklı bölgelerden olduğunu bilmiyordum. Polise karşı mukavemette bulunmadım. Anayasal bir hakkı kullandım." dedi. Suçsuz olduğunu ileri süren sanık Serkan T, beraatini istedi.

Kuytul'un avukatları ise müvekkillerinin anayasal hakkını kullandığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Hakim, başka suçlardan tutuklu sanıklar Kuytul ve Ali Alagöz'ün savunmalarının alınması için Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, 22 Nisan 2017'de Atatürk Parkı'nda toplanmış ve polisin uyarısına rağmen dağılmamıştı. Eylem yapmakta ısrar eden 95 kişi hakkında, "Valinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından, 4'er yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Yalova'da devremülk mağdurlarından suç duyurusuYalova'da devremülk mağdurlarından suç duyurusu
Tatilde okulların bakımı denetimli serbestlik yükümlülerine emanetTatilde okulların bakımı denetimli serbestlik yükümlülerine emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana dava

En Çok Okunan Haberler

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

'Polis aracında tecavüz' Meclis gündeminde! Bakan'a soru önergesi

'Polis aracında tecavüz' Meclis gündeminde! Soru önergesi...

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında eylem! Binlerce işçi yemekhane koşullarına tepki gösterdi

Binlerce işçi yemekhane koşulları nedeniyle eylemde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.