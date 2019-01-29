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Adana’da gaspçı dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:12 | Son Güncelleme

Adana’da bir bankanın şubesinde, para çeken kadını takip edip bıçakla gasp etmek isteyen kişi, vatandaşların yardımıyla yakalandı.Olay, merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi.

Adana’da bir bankanın şubesinde, para çeken kadını takip edip bıçakla gasp etmek isteyen kişi, vatandaşların yardımıyla yakalandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya müşteri gibi giren Şehmuz A. para çeken şahısları izlemeye başladı. Bir süre banka içerisinde gözlem yapan şahıs para çeken Gülhan G’yi gözüne kestirdi. Genç kadın, 100 bin lira para çektikten sonra bankadan çıktı. Daha sonra genç kadını takibe başlayan Şehmuz A., bankadan uzaklaşan kadının arkasından gelerek ekmek bıçağını genç kadının boğazına dayadıktan sonra paraları istedi. Gaspa uğrayan kadının çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar ve o sırada olay yerinden geçen polis zanlıyı etkisiz hale getirdi.
Olayı gerçekleştiren Şehmuz A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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