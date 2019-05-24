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Adana’da gazeteciye silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

Adana’da günlük yayınlanan Egemen Gazetesi’nin kurucusu Hakan Denizli, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Evren Siteleri’ndeki evinden çıkıp aracına yönelen Hakan Denizli’ye bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Adana’da gazeteciye silahlı saldırı

Adana’da günlük yayınlanan Egemen Gazetesi’nin kurucusu Hakan Denizli, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Evren Siteleri’ndeki evinden çıkıp aracına yönelen Hakan Denizli’ye bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Denizli, olduğu yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hakan Denizli, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Egemen Gazetesi’nin kurucusu Hakan Denizli, daha önce de birçok kez saldırıya uğramıştı.

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