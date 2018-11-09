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Adana'da gemi halatına çarpan kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

Adana'da gemi halatına çarpan kişi yaşamını yitirdi

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde botla yanından geçtiği geminin halatına çarpan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yumurtalık ilçesinde kaçak balık avı ihbarına giden sahil güvenlik botunun, iskelede halatla bağlı bulunan bir çamur tarama gemisinin yanından geçtiği sırada, botta bulunan sivil Bülent Can'ın bu geminin halatlarına çarptığı belirtildi.

Ağır yaralanan Can'ın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, "Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde ayrıntılı incelemelerde bulunulmuş olup, çok yönlü soruşturmaya devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana halat Yumurtalık

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