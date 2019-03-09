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Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Adana’da 210 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 şahıs yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine bağlı 65 ekip, 210 personel ile Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Küçükdikili mahallelerinde şok baskınlar ve sabit uygulamalar yaptı.

Adana’da 210 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 şahıs yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine bağlı 65 ekip, 210 personel ile Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Küçükdikili mahallelerinde şok baskınlar ve sabit uygulamalar yaptı. Önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenleyen ekipler, belirli yollarda da sabit uygulama gerçekleştirdi.
Kent merkezinde 6 bin 320 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 şahın yakalanırken, 3’ü kurusıkı 8 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 90 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 0,95 gram eroin, 305 adet uyuşturucu hap, bin 63 gram esrar, 541 paket kaçak sigara, 400 litre kaçak içki ele geçirildi.
Ayrıca çalıntı 2 motosiklet ve ülkede kalış süresini ihlal ettiği tespit edilen yabancı plakalı bir otomobilin ele geçirildiği uygulamada, 45 araca toplamda 11 bin 899 lira para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi.

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı

Adana’da gerçekleştirilen uygulamada aranan 61 şahıs yakalandı
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