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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 04:11 | Son Güncelleme

Geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, fabrikanın malzeme toplama bölümünde çıktığı değerlendirilen yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşın buraların duvarlarına su sıktı.

Mahallenin bir kısmınının elektrikleri kesilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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