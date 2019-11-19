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Adana'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:18 | Son Güncelleme

Adana'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzelevler Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Erol Bartan (6), komşusu Uğur Ş'nin (44) geri manevra yaptığı 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Durumu ağır olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen çocuğun yakınları aldıkları acı haber sonrası ağıt yakıp gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden çocuğun annesi ile babasının 3 yıl önce ayrıldığı, annenin başkasıyla evlendiği, kendisiyle birlikte 3 kardeşine babasının baktığı öğrenildi.

Araç sürücüsü Uğur Ş'nin kaza sonrası Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olduğu belirtildi.

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1 ölü adana Çocuk kamyonet Kaza

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