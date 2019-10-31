Adana'da Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturup, Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşümüne ilişkin yaptığı etkin çalışmalarda önemli bir başarı sağladığını belirterek, "Ama bunun ne kadar da etkili olacağını daha gerçekçi tartışmak lazım" dedi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komserliği'nin (UNHCR) işbirliğinde Adana'da, 'Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesi Üst Düzey Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, İçişleri Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Avaz, UNHCR Türkiye Temsilci Vekili Giulia Ricciarelli Ranawat ile Akdeniz bölgesindeki valiler, belediye başkanları, askeri yetkililer ile kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Giulia Ricciarelli Ranawat, dünya genelinde her gün çatışma ve zulüm nedeniyle 44 bin kişinin zorla yerinden edildiğini, bu rakamın 2 saniyede bir kişinin göç etmek zorunda kaldığı anlamına geldiğini kaydetti. Dünyadaki mültecilerin yüzde 63'ünden fazlasına sadece 10 ülkenin ev sahipliği yaptığını anlatan Ranawat, Türkiye'nin ise misafir ettiği 4 milyon mülteciyle dünyada en çok mülteci barındıran ülke olduğunu vurguladı.

Vali Mahmut Demirtaş da Adana'da 240 bin Suriyeli ile çoğu Irak uyruklu 5 bin 500 civarında da uluslararası koruma kapsamındaki yabancının yaşadığını anlattı. Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Avaz da güvenlik ve insan hakları dengesinden ödün vermeden, göçmenlerin kurallara uyum içerisinde yaşamaları için yeni programlar devreye soktuklarını belirterek, "Dünyanın gelmiş olduğu noktada ve belki göçün temel sebeplerine olan çözümlerdeki, çabalardaki eksiklik nedeniyle önümüzdeki dönemde göç ve göçmenler varolacaklar. Belki Suriye krizi çözülse, Suriyeliler'in tamamı yerlerine dönse de önümüzdeki dönemlerde sayılar farklı olsa da farklı göç hareketlerine muhatap olacağız. Bununla ilgili çok sağlam göç yönetimi inşa etme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. NE ZAMAN BİTER BİLMİYORUZ İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise son 100 yıllık süreçte Anadolu'daki nüfusun yüzde 35'inin sınırların dışından göç ederek, bu topraklara geldiğini kaydetti. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi yapı itibarıyla, çevresindeki ülkelerin istikrarsız olması nedeniyle göçle karşı karşıya kalındığını anlatan Çataklı, Suriye'de istikrarın sağlanması için ve Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.