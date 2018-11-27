HABER

Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği alanda bulanan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı

Adana'da baraj gölü suyunun çekildiği alanda erkek cesedi bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği bölgede balçığa saplanmış erkek cesediyle karşılaşan amatör balıkçı Timuçin Yıldırım, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu.

Dizine kadar balçığa saplanmış olan ceset, Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

Timuçin Yıldırım, yaptığı açıklamada, balık tutmak için bölgede bulunduğunu belirterek, yürüdüğü sırada cesetle karşılaştığını ve durumu polise bildirdiğini kaydetti.

PARTNERBöyle çılgınlık görülmediBöyle çılgınlık görülmedi
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralıAntalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili aranan kaçak malikaneye 33 bin lira ceza kesilmişKaşıkçı cinayetiyle ilgili aranan kaçak malikaneye 33 bin lira ceza kesilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana balçık balıkçı ceset

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de hareketlilik! Tramvay seferleri durdu

Kadıköy'de hareketlilik! Tramvay seferleri durdu

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Abdurrahman Dilipak hacamat yaptırdı!

Abdurrahman Dilipak hacamat yaptırdı!

‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

Gazeteci Mevlüt Yüksel’e 2 yıl 6 ay hapis cezası

Gazeteci Mevlüt Yüksel’e 2 yıl 6 ay hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.