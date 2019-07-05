Adana'da, aralarında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın da bulunduğu 55 tutuksuz sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verildi.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Hasan Gülşen, Mazhar Karadal ve Selami Turuşkan ile avukatları katıldı. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak ile diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Son savunmalarının sorulması üzerine sanıklar Gülşen, Karadal ve Turuşkan, suçlamaları kabul etmediklerini, beraatlerine karar verilmesini söyledi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 55 sanık hakkında ''görevi kötüye kullanma'' suçundan açılan davanın zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Kasım 2009 tarih ve 198 sayılı kararıyla eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın eşi Fahriye Durak'a ait arsayı da kapsayacak şekilde imar planı değişikliği yapılarak, yüksek miktarda rant sağladığı iddiasıyla Durak ile dönemin Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.

