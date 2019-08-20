Adana'da gösteri ve yürüyüş yasakları

Adana'da, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan görevlendirmeler ile Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik yargılama nedeniyle bir süreliğine yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant çadır kurma, bildiri dağıtma ve destek amaçlı il merkezine gelen kişi ve araçların şehre girişinin yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, başkanların görevden alınması dolayısıyla ilde farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 15 gün süreyle yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant çadır kurma, bildiri dağıtma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.