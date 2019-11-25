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Adana'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

 ADANA'da, 15 gün boyunca yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler yasaklandı.  İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alındığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı kaydedildi.

ADANA, (DHA) - ADANA'da, 15 gün boyunca yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler yasaklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alındığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı kaydedildi. Bu kapsamda, kentte olası her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla bugünden itibaren 15 gün süreyle gerçekleştirilmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

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