HABER

Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 19:19 | Son Güncelleme

Kentte, bugünden itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler yasaklandı

Adana'da, bugünden itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan YPG/PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için 9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede Barış Pınarı Harekatı başlatıldığı hatırlatıldı.

Kentte yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 11 Ekim'den başlayarak 15 gün süreyle, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Bağcılar'da çatı yangını (1)Bağcılar'da çatı yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Barış Pınarı Harekatı eylem yasağı

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltında

Belediye başkanı ve yardımcısı gözaltında!

Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Şehit sayısı yükseldi

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Harekat mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.