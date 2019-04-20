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Adana'da GURME 2019 Fuarı, 30 bin ziyaretçi hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

ADANA'da 25- 28 Nisan tarihlerinde '869 Yerliyse Yeriz' sloganıyla 11'inci kez düzenlenecek olan GURME 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na bu yıl 30 bin lezzet severin ziyareti hedefleniyor.

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da 25- 28 Nisan tarihlerinde '869 Yerliyse Yeriz' sloganıyla 11'inci kez düzenlenecek olan GURME 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na bu yıl 30 bin lezzet severin ziyareti hedefleniyor. TÜYAP Adana Fuarcılık Anonim Şirketi'nce, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliği, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Adana Gıda Toptancıları Derneği, Çukurova Fuarcılık Anonim Şirketi ve KOSGEB’in destekleriyle hazırlanan GURME 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıda, kentin önemli simgelerinden 'portakal' içerikli çeşitli yemek sunumları hazırlayan TAFED Yönetim Kurulu Üyesi Şef Aşçı Koray Türk, 25-28 Nisan tarihlerinde 4 gün sürecek fuarda yerli ürünleri sergileyeceklerini belirterek, "Adana mutfağını yaymak için Türkiye'nin dört bir yanından şef aşçılarımız etkinliklere gelecek. Şef aşçılarımız da Ege, Kayseri, Kapadokya gibi bölgelerin mutfaklarını sergileyecek. Ayrıca sadece yemek değil, genç şeflerle yemek yarışması da düzenleyeceğiz. Down sendromlu çocuklarımızla her şef birlikte yemek yapacaklar. Malzemeler, burada yetişen ürünlerden olacak. 4 gün boyunca dolu dolu bir fuar olacak" dedi. YURT DIŞINDAN 100'E YAKIN ZİYARETÇİ TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen ise, fuara yaklaşık 50 firmanın katılacağını ve yurt dışından 100'e yakın ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirterek, "4 gün sürecek fuarda ciddi anlamda potansiyel alıcılarla üreticileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Tüm Adana halkını fuarımıza davet ediyoruz. Fuara Türki Cumhuriyetlerden ve Ortadoğu'dan olmak üzere yurt dışından yoğun bir şekilde ziyaretçi organizasyonu yapıyoruz. Kıbrıs'ta faaliyet gösteren otelcileri ve restoran işletmecilerini de fuarımızda ziyaretçi olarak getirtiyoruz" diye konuştu. 30 bin lezzet severin ziyaret etmesinin beklendiği GURME 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın programı şöyle: "25 Nisan: 11:00 - 13:00 Çukurova Aşçılar Derneği ile Analı-Kızlı yapımı - Acı soslu içli köfte workshop ve sunumları 25 Nisan 13:30 Down sendromlu çocuklar ile TAFED şeflerinin yemek sunumları 25 Nisan: 14:30 Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve TAFED şeflerinin sunumu 25 Nisan: 16:00 Çukurova Aşçılar Derneği ile taş kadayıf workshop ve sunumları 26 Nisan: 12:00 Acı soslu içli köfte workshop ve sunumları 26 Nisan: 14:00 Halka tatlı workshop ve sunumları 26 Nisan: 16:00 Yöresel sunumlarla sıkma workshop 27 Nisan: 10:30 Çukurovalı Genç Şefler Yarışıyor / Genç Aşçılar Yemek Yarışması 27 Nisan: 15:30 'Adana'nın Tanınmış Kadınları Mutfakta' / Sevgi Evleri yemek sunumu 28 Nisan: 12:30 Portakallı lezzetler workshop ve sunumları 28 Nisan: 14:00 Mini tatlılar ve gıda hamurundan hazırlanmış materyallerle çeşitli çiçek tasarımlarına ilişkin workshop ve sunumları."

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