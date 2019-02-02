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Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 02:00 | Son Güncelleme

Adana’da 2 bin 372 polisin katılımıyla “huzur ve güven” uygulaması İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın denetiminde gerçekleşti.Adana Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen “Güven ve Huzur” uygulamasına asayiş, narkotik, terör, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 340 kara ve bir hava ekibi katıldı.

Adana’da 2 bin 372 polisin katılımıyla “huzur ve güven” uygulaması İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın denetiminde gerçekleşti.
Adana Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen “Güven ve Huzur” uygulamasına asayiş, narkotik, terör, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 340 kara ve bir hava ekibi katıldı. Yapılan denetimlerde 4 dedektör köpekleri araçları didik didik aradı. Ekipler, uygulamaların yapıldığı noktalarda güvenlik önlemi alarak, şüpheli araçları durdurup aramalar yaptı.
Uygulamada, 14 bin 657 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanırken 17 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan 5 kişiye de adli işlem uygulandı. Kontrollerde toplam 6 bin 447 TL para cezası kesilirken 9 iş yeri ve 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Trafik kontrollerinde 5 bin 801 araç kontrol edildi. Bunlardan 20 tanesi trafikten men edildi. Toplamda 144 araca 81 bin 396 TL para ceza uygulandı. Araç kontrolleri sırasında 6 adet ruhsat tabanca ve bunlara ait 6 şarjör, 75 tane dolu fişek, 4 tane ruhsatsız av tüfeği, 2 tane kurusıkı tabanca, 1 adet kesici ve delici alet ile 2.5 gram eroin madde ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bir çok uygulama noktasına giderek denetleme yaptı. Katıldığı denetlemeler sırasında Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması

Adana’da “güven ve huzur” uygulaması
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