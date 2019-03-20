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Adana'da 'Güven ve Huzur' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, kent genelinde 'güven ve huzur' uygulaması yaptı.

ADANA,(DHA) ADANA'da polis, kent genelinde 'güven ve huzur' uygulaması yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki metruk binalar, ana cadde ve sokaklarda asayiş uygulaması yaptı. Belirlenen 20 noktada şüpheli araç ve kişileri kontrol eden ekipler, 8 bin 415 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. 103 polisin katıldığı denetimlere, 3 polis köpeği de destek verdi. Kontrollerde ise 5 aranan şahıs yakalanırken, 93 otomobil sürücüsüne 65 bin 781 lira trafik cezaı kesildi. Ayrıca kurallara uygun olmayan 11 araç trafikten men edildi. Uygulamada 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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