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Adana’da güvenlik kameralı kumarhaneye baskın

08.03.2021 00:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da polis ihbar üzerine çevreyi güvenlik kamerasıyla izleyen kumarcılara baskın düzenlendi.

Adana’da polis ihbar üzerine çevreyi güvenlik kamerasıyla izleyen kumarcılara baskın düzenlendi. Yapılan baskında 30 kişi yakalanırken, şahıslara kumar oynamak oynatmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye Ekipleri, Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir apartmanda bulunan dairede kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu daireye baskın düzenlendi. Yapılan baskında içeride bulunan 30 kişi kıskıvrak yakalandı. Polis kumarhanede yaptığı incelemelerde, şahısların güvenlik kamerasıyla dışarıyı izledikleri tespit edildi.
Baskında yakalanan 30 kişiye, sokağa çıkma, maske takmama, sosyal mesafe kurallarına uymama ve kumar oynama suçundan para cezası kesti. Kumarhaneyi işleten şüpheliye ise kumar oynatma suçundan para cezası kesilirken kumar oynatılan daire zabıta ekiplerince mühürlendi.

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