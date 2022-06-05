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Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

05.06.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da araç ve iş yerlerinden 6 cep telefonu çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde son bir haftada bazı iş yerleri ve araçlardan 6 cep telefonu çalındı.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden olayların zanlısının hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan Kerem Y. (36) olduğunu belirledi.

Şüpheli, aynı ilçedeki evine yapılan baskınla yakalandı, çalınan cep telefonlarına ise ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerlerinden birinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, içeriye giren zanlı çevresini kontrol ettikten sonra masanın üzerindeki cep telefonunu alıp uzaklaşıyor.

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