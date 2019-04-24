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Adana'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 05:07 | Son Güncelleme

Adana'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Adana’da ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 01 BPD 56 plakalı araç, Sezai Karakoç Bulvarı’nda kontrolden çıkarak refüjdeki palmiyeye çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin araçtaki kişinin sıkıştığını ve yaralı olduğunu bildirmesi üzerine, olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yola savrulan araca ait parçalar belediye çalışanları tarafından temizlendi.

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Anahtar Kelimeler:
adana hafif ticari araç Kaza

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