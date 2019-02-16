HABER

Adana'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 01:50 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Adana'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kozan- Feke yolu Sıralif mevkiinde meydana geldi. Velid E. yönetimindeki 01 UM 690 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya D. yönetimindeki 01 D 9592 hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ebubekir U., Burak Y. ve Salih U. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Velid E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralıAdana'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralıAdana'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralıAdana'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Van’da terör operasyonu: 57 gözaltıVan’da terör operasyonu: 57 gözaltı
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’a bölge ziyaretlerinde saldırıKKTC Dışişleri Bakanı Özersay’a bölge ziyaretlerinde saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.