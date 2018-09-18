Adana'da hafif ticari araç kundaklandı

Adana'da kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlenen yangında bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde İsmail Şahin'e ait 01 TE 239 plakalı araçta yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası araçta hasar oluştu.
Ekipler, yaptıkları araştırmada aracın motosikletli iki kişi tarafından kundaklandığını tespit etti.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı
Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum