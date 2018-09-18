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Adana'da hafif ticari araç kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 01:48 | Son Güncelleme

Adana'da hafif ticari araç kundaklandı

Adana'da kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlenen yangında bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde İsmail Şahin'e ait 01 TE 239 plakalı araçta yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası araçta hasar oluştu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada aracın motosikletli iki kişi tarafından kundaklandığını tespit etti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
adana kundaklama

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