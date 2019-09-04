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Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

Kozan ilçesinde hasarlı araçları internet üzerinden kendisinin gibi göstererek birden fazla kişiye sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araçları internet sitesi üzerinden kendisinin gibi göstererek birden fazla kişiye sattığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hasarlı araçlara ait görüntüleri alarak, internet sitesinde kendisinin gibi gösterip aynı aracı birden çok kişiye sattığı tespit edilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında hasarlı araç satışı bahanesiyle yaklaşık 1,5 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon yaptı.

Operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, iki kişinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

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adana dolandırıcılık Kozan operasyon

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