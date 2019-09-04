Adana’da hasarlı araç ihalesi dolandırıcılığı: 9 gözaltı

Adana’da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandıran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

6 ay süren teknik takip sonucu 9 şüpheliyi tespit eden polis, bugün sabah 06.00’da Kozan’da 2, Feke’de 1 ve Adana il merkezinde 7 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

