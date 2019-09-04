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Adana’da hasarlı araç ihalesi dolandırıcılığı: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Adana’da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandıran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.6 ay süren teknik takip sonucu 9 şüpheliyi tespit eden polis, bugün sabah 06.00’da Kozan’da 2, Feke’de 1 ve Adana il merkezinde 7 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandıran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
6 ay süren teknik takip sonucu 9 şüpheliyi tespit eden polis, bugün sabah 06.00’da Kozan’da 2, Feke’de 1 ve Adana il merkezinde 7 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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