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Adana'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

Adana'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Adana'da kalp ameliyatı için hasta taşıyan özel bir hastaneye ait ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 01 AAS 030 plakalı ambulans ile Suriyeli Bişar K'nın kullandığı 01 JY 790 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan, ambulanstaki sağlık personeli Ceren B, çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan ambulans içerisinde bulunan ve kalp ameliyatı için hastaneye götürüldüğü öğrenilen bir kadının da başka ambulansla hastaneye sevki sağlandı.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

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