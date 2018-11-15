Adana'da hastane otoparkında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA Şehir Hastanesi’nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ozan Büyükgöçer öldü, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İcesu ise yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce çatışma çıktı. Tabancaların ateşlendiği kavgada Ozan Büyükgöçer, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İncesu yaralanırken, şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan yaralılardan Ozan Büyükgöçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise ameliyata alınırken, polis ekipleri hastane otoparkında geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede farklı noktalarda 21 adet boş kovan bulundu. Polis, isimleri henüz öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

