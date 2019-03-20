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Adana’da hastanede korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 06:54 | Son Güncelleme

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Sarıçam İlçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde meydana geldi.

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Sarıçam İlçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin zemin katında bulunan çalışma ofislerinden dumanların yükseldiği gören yetkililer durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren soğutma çalışmalarında, yangını söndürdü. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Yangından yaralanan olmazken zemin katta bulunan ofisler kullanılamaz hale geldi.

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın

Adana’da hastanede korkutan yangın
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