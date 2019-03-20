Adana’da hastanede korkutan yangın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin teknik ofislerin bulunduğu bölümde çıkan yangın korkuttu. Hastaların bulunduğu bölümün uzağındaki yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesindeki ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sabah erken saatlerde teknik ofislerden dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaların bulunduğu bölümün uzağındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yayılmadan söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, maddi hasara neden oldu. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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