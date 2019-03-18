Adana'da hastanın mide ameliyatında ölmesine ilişkin dava

Adana'da mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatı bir arada yapılan hastanın ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada verilen kararın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından ikinci kez yargılanan iki doktorun yeniden beraatine hükmedildi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan doktorlardan Atilla A. ile ölen Fatih Besler’in kardeşi Ferhat Besler ve tarafların avukatları katıldı. Sanık doktor Kemal Ş. ise gelmedi.

Müşteki Besler’in avukatı, ameliyatı sanık Atilla A’nın, anestezi işlerini ise sanık doktor Kemal Ş’nin gerçekleştirdiğini belirterek, "Ameliyatın yapılmaması gerektiği tıbben ispatlanmıştır. Dolayısıyla illiyet bağının olmadığını söylemek mümkün değildir. Ölümün yapılan anestezi işleminden kaynaklandığı sabittir. Adli Tıp 3. Üst Kurulu raporu iddialarımızı doğrular mahiyettedir. Bu nedenle sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz." diye konuştu.

Sanık doktor Atilla A. ise savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, "Benim yaptığım ameliyatla netice arasında nedensellik bağı yoktur." diyerek beraatini istedi.