Adana'da 2 bin 120 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen "Adana Huzur ve Güven Uygulaması"na asayiş, narkotik, çevik kuvvet ve trafik olmak üzere 255 kara ve bir hava ekibi katıldı, denetimlerde 4 dedektör köpek kullanıldı.
Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve dedektör köpekleriyle arama gerçekleştirdi.
Denetimlerde 16 bin 230 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı. Denetimlerde 72 kişiye adli işlem yapıldı, 70 bin 920 lira ceza kesildi, 27 iş yerine de idari işlem uygulandı.
Uygulamada 14 ruhsatsız tabanca ve 9 av tüfeği, 203 fişek ve 72 kartuş, 5 muşta, 2'si" sallama" diye tabir edilen 7 kesici ve delici alet, 40 uyuşturucu hap, satışa hazır 10 paket "skunk" (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 420 gram esrar ele geçirildi.
Uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla sohbet etti.
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent sakinlerinin daha huzurlu bayram geçirmeleri amacıyla "10. Huzur ve Güven Uygulaması"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, denetimlerin devam edeceğini söyledi.
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