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Adana’da hava destekli huzur ve güven uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

ADANA’da 2 bin 647 polisin katılımıyla hava destekli gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 15 kişi yakalandı.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da 2 bin 647 polisin katılımıyla hava destekli gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 15 kişi yakalandı. 15 araç trafikten men edilirken, 133 araca toplam 96 bin 196 lira ceza kesildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ve trafik olmak üzere 337 kara ve hava ekibi, 4 dedektör köpeğin katılımıyla 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve dedektör köpeklerle arama gerçekleştirdi. Uygulamada, 15 bin 87 kişiye yapılan genel bilgi toplama sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Ayrıca 14 kişiye yapılan idari işlemlerde 10 bin 200 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde 8 bin 111 araç kontrol edilirken, 15 araç trafikten men edildi. Toplamda 133 araca 96 bin 196 lira para cezası uygulandı. Kontrollerde 9 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 11 şarjör, 390 dolu fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 120 dolu fişek, 4 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet, 320 gram esrar, 45 uyuşturucu hap ve 26,72 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

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