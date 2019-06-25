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Adana'da, HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen HDP Gençlik Meclisi üyesi 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişiden 9'u tutuklandı.

Adana'da, HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen HDP Gençlik Meclisi üyesi 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişiden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de terör örgütü PKK adına sokak eylemi yapan kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak operasyonu düzenledi. Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar ile saldırdığı öne sürülen 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Operasyon anları ise havadan görüntülendi. Evlere giren polisler, 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi'nin üyeleri oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek, polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada Adana HDP parti binası içinde bulunan Gençlik Meclisi odasına il başkanı ve milletvekillerinin giremediğini, bu kararın örgüt tarafından alındığını ortaya çıkardı. Gençlik Meclisi odasında yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 18 yaşından küçük 7 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi; 8'i kadın 27 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkeye çıkan şüphelilerden 9 kişi tutuklandı, 2 kişi ev hapsine çaptırılırken, 23 kişi adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

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Adana'da, HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi tutuklandıAdana'da, HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi tutuklandı

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