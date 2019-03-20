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Adana’da HDP’ye PKK operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 08:27 | Son Güncelleme

Adana polisi bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen HDP Adana il yönetimine yönelik operasyon yaparak aralarında il eş başkanının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan’ın da bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon başlattı.

Adana polisi bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen HDP Adana il yönetimine yönelik operasyon yaparak aralarında il eş başkanının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan’ın da bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon başlattı. Evlere özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP İl Eş başkanı Gülseren Turhan, eski HDP İl Eş başkanı Hüseyin B.’nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Zanlılar daha sonrada emniyete götürülerek sorguya alındı.
Bu arada polis HDP İl Başkanlığı ve HDP Seyhan İlçe Başkanlığı binalarına da girip arama başlattı. Parti binalarındaki aramalar devam ediyor.
Gözaltına alınan zanlıların bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülüyor.

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