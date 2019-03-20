Adana’da HDP'ye terör operasyon: 12 gözaltı (2)

SÖZDE MAHKEME İDDİASI

HDP İl Eş Başkanları Gülseren Tural ile Hüseyin Beyaz'ın da aralarında olduğu 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 2 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi;

"Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Hakların Demokratik Partisi(HDP) Adana il binasında bir hukuk alacağı için kurulan 'sözde mahkemede yapılan sözde yargılama' ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiaları ile ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında Adana ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakılmıştır. Operasyon kapsamında ayrıca HDP İl Başkanlığı ile Seyhan İlçe Başkanlığı binalarında mahkeme kararı gereğince arama yapılmaktadır. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."

