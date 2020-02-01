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Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında 27 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:54 | Son Güncelleme

Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında 27 şüpheli yakalandı

Adana'da 2 bin 720 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, araçlar ve sürücüleri arandı, alkol kontrolü yapıldı. Alkollü araç kullanan sürücülere idari para cezası uygulanırken, araçlarına ve ehliyetlerine el konuldu.

Polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 22 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 49 fişek ile 5 kesici ve delici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulama noktalarını denetleyerek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
adana asayiş Uygulama

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