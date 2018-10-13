HABER

Adana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

 EMNİYET Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' çerçevesinde Adana'da havadan helikopter ve drone'la denetimler gerçekleştirildi.

Adana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimi

ADANA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' çerçevesinde Adana'da havadan helikopter ve drone'la denetimler gerçekleştirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde'de otoyol ve şehirlerarası yol güzergahında havadan trafik denetimi sonucu 7 araca cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında, trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu hedef doğrultusunda önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında arttırılarak, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması hedefleniyor.
Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimlerine başlanan kentteki denetimlerde, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlemesi başta olmak üzere, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilecek.

FOTOĞRAFLI

Adana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimiAdana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimiAdana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimiAdana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimi

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Anne dayağından kaçtı, balkondan atladıAnne dayağından kaçtı, balkondan atladı
Kahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralıKahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.