HABER

Adana'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Adana'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde Mersin-Gaziantep istikametinde hareket eden yük treni ile DSİ Sulama Birliğine ait resmi plakalı çift kabin pikap, hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada pikabın sürücüsü Ercan Bozkurt (37) yaşamını yitirdi, pikapta bulunan Mustafa Küçükaytan yaralandı.

Yaralı Küçükaytan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

PARTNERNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendiNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendi
Trabzon’da Emine Bulut cinayetine tepkiTrabzon’da Emine Bulut cinayetine tepki
Karadeniz Sahil Yolu’nda kürek çektilerKaradeniz Sahil Yolu’nda kürek çektiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.