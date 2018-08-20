Adana'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde yük treni lokomotifinin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yük treninin lokomotifi, Küçük Dikili Mahallesi'ndeki hemzemin geçide kontrolsüz girdiği öne sürülen Deniz Bezek'in (26) kullandığı 45 YB 0865 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Bariyerin indirilmediğini iddia eden Bezek'in yakınları, görevli kulübesine saldırarak zarar verdi. Öfkeli grubu kaza yerine gelen polis ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Bu arada, TEM ekipleri de kaza yerine geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

