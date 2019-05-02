ADANA'DA HES İNŞAATINDA PATLAMA: 1'İ AĞIR 4 YARALI

ADANA'nın Kozan ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tahliye havuzunun olduğu bölgede, patlama meydana geldi. Patlamada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kozan'a bağlı kırsal Ergenuşağı Mahallesi'nde, yapımına devam edilen Göktaş-1 HES'te, saat 11.30 sıralarında, tahliye havuzunun olduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

7 YIL ÖNCE AYNI BÖLDEKİ FACİADA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de, Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi, yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Görüntü Dökümü

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GÖKTAŞ 1 HES projesinden görüntü

-Aynı bölgede 2012 yılındaki patlamadan görüntüler(ARŞİV)

ADANA/DHA

