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Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağının kırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

Olayda yaşamını yitiren 25 yaşındaki işçi Sefer Aktaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi

Adana'nın Aladağ ilçesindeki hidroelektrik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşanan taşkında hayatını kaybeden 25 yaşındaki işçi Sefer Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde özel bir firmanın işlettiği Göktaş-2 HES'te su yükleme havuzunun kapağının dün henüz belirlenemeyen nedenle kırılması sonucu yaşanan taşkında yaşamını yitiren demirci ustası Sefer Aktaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Sefer Aktaş'ın naaşı defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi teslim almak üzere gelen Aktaş'ın dayısı Eyüp Aktaş, yeğeninin aynı firmanın farklı bölgelerdeki iş sahalarında çalıştığını belirterek, olayın yaşandığı alanda ise 40 gün önce çalışmaya başladığını aktardı.

Aktaş, yeğeninin duvar kalıplarını sökerken tahliye havuzunda borunun tıkandığını ve suyun basınçla havuza dolduğunu iddia ederek, "Ardından patlama oluyor ve yeğenimin yapmış olduğu güvenlik duvarı da yıkılıyor. Su çalışanların üzerine geliyor. Sefer 200-250 metre sürükleniyor. 15 kişi ise kaçarak kurtuluyor." dedi.

- Olay

Aladağ ilçesinde özel bir firmanın işlettiği Göktaş-2 HES'te su yükleme havuzunun kapağı henüz belirlenemeyen nedenle kırılmıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Sağlık Müdürlüğüne ait helikopter, ambulanslar ve jandarma sevk edilmişti.

Olay sırasında kapak önünde çalıştığı belirlenen Sefer Aktaş hayatını kaybetmiş, Serkan Demir, İdris Özcan ve Selçuk Çoklu hafif yaralanmıştı.

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