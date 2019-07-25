Adana'da Hilton çalışanları greve başladı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Hilton-SA otel çalışanlarının bir kısmı greve başladı. Merkez Seyhan ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki Hilton-Sa'da greve çıktığını açıklayan işçilere Türkiye Otel-Lokanta-Eğlence Yerleri Sendikası (OLEYİS) ve Hak İşçi Konfederasyonu Adana İl Temsilciliği destek verdi. Pankartlarıyla otel önünde uzun süre slogan atan işçiler, işverenlerinin taleplerine karşılık vermesi çağrısında bulundu. Yaklaşık 150 kişilik grup davul ve zurna eşliğinde grev başlattıklarını duyurdu. MÜZAKEREYE HAZIRIZ Grev hakkında basın açıklaması yapan OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, işverenlerin tutumu nedeniyle greve başlamak zorunda kaldıklarını ve işçi haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Özellikle turizm sezonunda üst düzey enerjiyle çalışan otel çalışanlarının haklarının verilmesi gerektiğini belirten Böke, “Türkiye’nin bacasız fabrikası konumunda bulunan ve mevsim itibariyle en canlı sezonunu yaşayan turizm sektöründe, sendikamızın iyi niyetli bütün çabalarına işveren olumsuz karşılık vermiş ve işçileri adeta greve zorlamıştır. İşverenin bu tavırla yaklaşmasının anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi. Sendika olarak müzakereye hazır olduklarını ve tekliflere açık durumda beklediklerini vurgulayan Böke, şöyle konuştu: “Adana Hilton-SA ile olan ilişkimiz kurulduğu günden bu yana başarılı bir şekilde devam etti. Ancak 2019 yılı toplu iş sözleşmeleri müzakere süreci, sendikalarımızın bütün girişimleri ve çabalarına rağmen, işverenin uzlaşmaz tavrından dolayı tıkanma sürecine girdi. Bizler hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdürecek, grevimize devam edeceğiz.”

