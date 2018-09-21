Adana'da hırsızlık iddiası

Adana'da, bir apartmana hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri öne sürülen 2 kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Hamza Küpeli'ye ait eve girmeye çalışan şüpheli 2 kadından 1'i, apartman sakinlerinden H.K. tarafından suçüstü yakalandı.
Olay yerinden kaçan diğer hırsızlık şüphelisi Kader Ç. (22) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fatih Polis Merkezine getirilen şüphelilerden Arzu K'nın (21) yapılan ilk incelemede, başka bir hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 2 şüphelinin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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