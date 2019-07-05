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Adana'da hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 03:16 | Son Güncelleme

Bir camiye hırsızlık yapmak için girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler kendilerini "Allah'ın evinden hırsızlık mı yapacaktık? Yatmaya girdik." şeklinde savundu

Adana'da bir camiye hırsızlık yapmak için girdikleri ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Camisi'ne iki şüphelinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, camiye girmeye çalışan iki şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve polis aracına bindirilen şüpheliler, kendilerini, "Allah'ın evinden hırsızlık mı yapacaktık? Yatmaya girdik." şeklinde savundu.

Fatih Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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adana cami hırsızlık

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