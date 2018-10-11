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Adana'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Kozan ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçede son bir ayda inşaatlardan hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık olayına karışan 5 kişiyi tespit eden polis ekipleri, zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İ.B, N.Ş, B.T ve İ.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B, N.Ş. ve İ.H. tutuklandı, B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

Bu arada, zanlıların çaldıkları inşaat malzemelerini araçlarla Adana'ya götürerek sattıkları belirlendi.

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adana adliye hırsızlık inşaat Kozan

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