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Adana'da hırsızlık şüphelisi çift yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 22:01 | Son Güncelleme

Adana'da hırsızlık şüphelisi çift yakalandı

Adana'da bir iş yerinden televizyon çaldığı ileri sürülen çift yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde İsmail Kayalı'ya ait restorandan televizyon çalındı.

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kayalı, 30 yaşlarındaki bir erkeğin içeriye girip duvarda asılı televizyonu çaldıktan sonra kendisini dışarıda bekleyen bir kadınla uzaklaştığını fark etti.

Kayalı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görüntüdeki kişilerin hırsızlık suçundan emniyette suç kayıtları bulunan Mehmet M. (33) ve eşi Aslı M. (30) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli çifti Kurttepe Mahallesi Suna Kan Bulvarı'nda kaldırımda yürürken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli çiftin, ifadelerinde, televizyonu kırıp attıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çukurova güvenlik kamerası Karı ve koca televizyon hırsızlığı

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